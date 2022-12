Inés Arrimadas e Irene Montero relatan todas las situaciones que han sufrido como mujeres que Jordi Évole nunca sufriría. "Que te pregunten si tendrás hijos o no, que pases por la calle y te digan un comentario que tú no quieres escuchar, que llegues a una responsabilidad política y te digan "No lo sabrás hacer", son sólo algunos de los ejemplos que ha enumerado Montero.

Además, las políticas han desvelado se irán o no a la manifestación del 8M. Montero dice que no sólo ira a la manifestación, sino también a la huelga. Arrimadas muestra más dudas: "No lo sé, pero me gustaría". También ha criticado a los que critican a las mujeres por no ir a la protesta: "Yo no digo "Ah, ¿tú vas a la huelga? Tú eres feminista. ¿Tú no vas? Oh".

Montero le ha respondido asegurando que "el movimiento feminista nunca intentó repartir carnets", y que precisamente "una de las cosas que puso en valor el anterior 8 de marzo es que, hicieras lo que hicieras, ese día te preguntaste por qué narices pasa en este país que por ser mujer tienes menos derechos".

En este punto comienzan las pullitas. Arrimadas cree que el feminismo no debe "expulsar a gente" y que hay que "respetar a los demás porque no todos son machistas por lo que digan". Montero defiende que "el principal error del 8 de marzo anterior fue que hubo partidos que dijeron que la huelga feminista era de Podemos o que era comunista".

