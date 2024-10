"Te crees que sí". Es la respuesta de 'Carmen' (nombre ficticio), a la pregunta de si es posible llegar a acostumbrarse a los terribles contenidos a los que se enfrentan los moderadores de redes sociales. Trabajadora de una subcontrata de Meta-la empresa propietaria de Facebook e Instagram-, relata en Salvados cómo, ante la exposición continua a imágenes perturbadoras y de violencia extrema, en un principio "crees que no te impacta", pero la realidad no es así.

La moderadora explica que "vas normalizando algunas cosas" y pone como ejemplo las imágenes de protestas en Colombia en las que "la policía en moto iba persiguiendo a manifestantes" y les disparaba, algo que inicialmente le impactaba mucho. "Piensas que lo sobrellevas mejor", afirma 'Carmen', que alude también a las "muchísimas imágenes" que ha visto en su trabajo de adolescentes y preadolescentes que se autolesionan. "Hay un momento que lo has visto tantas veces que crees que no te impacta", explica.

"Intentas ir hacia adelante, tienes que trabajar rápido y van pasando tickets...", ahonda. Sin embargo, la realidad es que la exposición a esas imágenes va haciendo mella: "Crees que no te afecta porque lo olvidas, pero es mentira", sostiene 'Carmen.

"Aunque olvides estos contenidos, porque yo me he dado cuenta de que los olvidas, los metes en una caja, los encierras bajo llave, intentas olvidarlos... Luego te das cuentas de que no, de que no los has olvidado, de que están ahí", asevera.

Otra moderadora de contenidos, a la que nos referimos como 'Vanessa' para preservar su identidad, afirma que, de hecho, al principio se sorprendió de lo bien que lo llevaba: "Dije: 'Qué bien, lo estoy digiriendo muy bien, ni siquiera miro películas de terror, porque me impresionan, y sin embargo estoy haciendo este trabajo bien'", rememora durante la conversación con Gonzo, en la que señala que "también es el discurso que te da la empresa para empoderarte: 'Tú estás siendo un héroe, estás evitando que mucha gente vea esto'".

"Tienes otra perspectiva al principio de 'estoy evitando que un niño o un adolescente o alguien se traume al ver este contenido'", afirma 'Vanessa', que apostilla: "Sin darme cuenta y sin ser consciente que el trauma luego lo iba a tener yo".