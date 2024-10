José 'Chino', cantante de Supersubmarina, perdió la memoria tras el accidente que sufrió el grupo. Y como relata su hermana Lola, los primeros días no tenía ni recuerdos a corto plazo: "No se acordaba de nada, la memoria a corto plazo era un desastre. No podía esperar nada de ninguna recuperación y si estamos aquí es porque él ha podido. El me pedía un vaso de agua, se lo daba y me decía 'qué es esto'. Hasta ese nivel".

Ante esa situación, pidió al médico algún consejo para ayudarle a recordar a su hermano. Su solución fue contarle el mismo chiste todos los días, una estrategia que funcionó: "Entonces yo le pregunté al médico qué podía hacer para ayudarlo. Me dijo que le contara lo mismo todos los días. Me aprendí un chiste y se lo decía todos los días. Tenía siempre la misma reacción hasta que por fin un día me dijo 'joder, otra vez, qué pesada'. Me dio una alegría impresionante, pero con eso pasó 20 días"