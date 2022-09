Tomás Roncero no se caracteriza por ser un buen "adivinador", las predicciones no son lo suyo, pero en el mundo del deporte Tomás Roncero no duda en hacerlas en público. Todos sabemos que, en la realidad, suele ocurrir lo contrario a lo que Roncero escribe.

Así, en un encuentro entre Tomás Roncero y Gonzo, este último intenta frenarle en uno de estos tuits: "Este otoño, ni crisis, ni hostias. Vamos a ganar el Mundial y Carlitos Alcaraz número 1 del mundo. Español. Ya lo he mandado", desvela orgulloso.

Gonzo intentó frenarle pero la cuenta de Salvados de Twitter muestra cómo no lo consiguió:

Eso sí, cuando Roncero propone escribir un tuit sobre la vuelta de Salvados ("Oye, Gonzo, alegra la cara, que vuelve Salvados, que lo vais a petar, ¿quieres que lo ponga en un tuit?"), la respuesta del presentador es tajante: "¡No!".

Un nuevo cameo en el teaser de la nueva temporada

Con este divertido vídeo, el equipo de Salvados ha decidido calentar el estreno de una nueva temporada que muy pronto se emitirá en laSexta. Como ya es tradición, el equipo ha tirado de ingenio con un nuevo cameo, el de Tomás Roncero, haciendo un guiño a su 'mala suerte' con sus predicciones deportivas en Twitter.