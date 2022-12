En el sector eléctrico, en 2008, la Comisión Nacional de Energía emitió un informe en el que advirtió al Gobierno que se estaba produciendo una enorme brecha entre precios y costes y que estaba produciendo un enorme desequilibrio en contra de los consumidores. El Gobierno “no hizo nada”, comenta Jorge Fabra, ex consejero de la Comisión Nacional de Energía.

Cuando Jorge Fabra estaba en la Comisión Nacional de Energía “faltaban datos sobre los costes”. Dejó de hacer un seguimiento de los costes de producir energía eléctrica, en 1997, porque “quien establece los costes para los consumidores son los precios del mercado” y se abandonó el seguimiento de los costes. “Un disparate”.

Por ello, los consumidores “pagan por la energía, precios superiores a los que correspondería a los costes reales de prestar los servicios correspondientes y entregar el bien energético correspondiente”, asegura Fabra.

Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Unión Fenosa, desde el punto de vista técnico son “excelentes”. El problema está en la regulación que hace que la eficiencia de estas empresas no llegue a los consumidores.

“Es necesaria una reforma en el sector de la electricidad”, declara el ex consejero. “Es tremendo que se pongan todas las preocupaciones en las reformas laborales y no se pongan preocupaciones en el segundo input de mayor coste para la economía que es la energía”. Y es que, no hay interés en reformar esto, “las empresas eléctricas serían las que perderían”.

Los periódicos "tienen columnas escritas por plumas mercenarias, que escriben sobre cosas que no saben claramente al dictad"o. “Se hizo una campaña contra las energías renovables producida por las grandes empresas”, cuenta Jorge a ‘Salvados’.

Cuando el Presidente del Gobierno nombra a un Ministro de Industria, "no conoce el tema porque tiene responsables sobre distintos campos" y “no puede dominar todo”.

El actual Ministro de Industria Soria “no debe de saber mucho porque confundió la potencia con la tensión”. Esto es una indicación de que “todo se ha complicado” y está afectando “a los propios que hacen las normas”. Y es que, “los Ministros acaban comprendiendo el problema energético al final de sus mandatos”.

La primera reforma que habría que hacer es “derogar todas las normas que existen y comenzar desde cero”. Para Fabra, “el Gobierno no se tiene que reunir con las empresas, se tienen que reunir con los ciudadanos que les vota. Tiene que tomar sus decisiones con absoluta independencia”. “Cada uno tiene que jugar su papel en la sociedad. Las empresas tienen que defender sus intereses y los políticos, el Gobierno y las instituciones tiene que defender los intereses generales, que se están defendiendo mal”.