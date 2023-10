Salvados ha viajado a los Picos de Europa, uno de los puntos donde se concentra el lobo ibérico y donde los ganaderos denuncian que acaban con sus animales. Nel es uno de los ganaderos que está en contra de la protección del lobo, y ha confesado a Gonzo que "no dudaría" en disparar a uno de estos animales si le ve cerca de su ganado.

"Si lo encuentras de frente no te da tiempo a nada, es un visto y no visto. Yo no me lo pensaría, si puedo sí. Me joden la vida las multas, pero también quedarme sin animales. No dejan otra opción que tomarse la justicia por su mano", ha asegurado para concretar que "cuando aprietas a la gente es lo que consigues, o que la gente se rinda o que quien no está dispuesto a rendirse se encabrone y haga lo que no debe hacer".