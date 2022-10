Miguel González recuerda que Santiago Abascal nunca ha sido "votado por sus afiliados" para ocupar el cargo que tiene como líder del partido. Un hecho que cree que puede haber provocado que algunas personas prefieran dejar Vox: "Abascal no quiso someterse a votación, esto me hace pensar que tiene poco cariño a la democracia", reconoce.

Un aspecto sobre el que coincide el exvicepresidente primero de Vox, Juan Jara, quien h reconocido que tenía "uno o ningún poder" dentro del partido. Juan Jara ha destacado que él lo define como "un partido sin papeles", ya que en las escasas reuniones de Dirección que había no se creaban actas, algo que considera que era deliverado para que no hubiese constancia de lo que se decía. El exvicepresidente ha desvelado qué ocurrió en 2016 durante las elecciones gallegas, poniéndolo como ejemplo de por qué a Vox le conviene que algunos asuntos no consten en acta.