Gonzo le ha recordado al expresidente de Vox en Toledo, Luis Miguel Núñez, cómo en el pasado criticaba a laSexta en sus mítines. Sin embargo, ahora ha querido conceder una entrevista para este medio de comunicación, ¿qué ha cambiado? Luis Miguel Núñez ha dejado claro que "no ha cambiado nada", reconociendo que antes tenía una "serie de consignas que le limitaban el acceso a determinados medios de comunicación".

El expresidente de Vox en Toledo ha reconocido que algunos medios de comunicación tenían vetada la entrada, algo que Gonzo ha destacado que no sonaba muy democrático. "No, suena un poquito turbio", ha reconocido Luis Miguel, que no ha dudado en hablar sobre el gran veto que realiza el partido a algunos medios.