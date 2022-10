Expolíticos de Vox revelan que Abascal exige el dinero municipal del partido para la Dirección. Algunos de los antiguos miembros del partido han explicado en Salvados cómo les pedían que ingresaran el dinero que ganaban vendiendo merchandising de VOX a una cuenta bancaria como donativos. Unos movimientos que algunos de ellos comenzaron a ver extraños. "Evité que les llegaran 50.000 euros", confiesa Nuria Almagro, exconcejala de Vox.

Por su parte, Gonzo le ha recordado a uno de ellos cómo aclaró en un mitin político que "al primer corrupto que viesen en Vox lo tirarían por la ventana", algo que, al parecer, no concuerda con los movimientos de dinero que ahora que no son miembros del partido denuncian. "Hay gente que pesa mucho y no la puedes tirar por la ventana", ha reconocido el expresidente provincial de Vox en Toledo, Luis Miguel Núñez.