Leire Pajín ha hablado en Salvados de la polémica que hubo por la noticia de que se servían Gin Tonics a 3,5 euros en el Congreso. Pajín ha asegurado que se lo perdió, y que nunca ha visto "beber en el bar del Congreso". "Si lo hubiera visto lo diría, pero no es cierto. No se trata de juzgar si los diputados beben o no beben, sino si las costumbres que tenemos como país hace que bebamos más o no", ha expresado.

Además, la exministra de Sanidad ha reconocido que bebe "ocasionalmente". "¿En política se bebe mucho?", ha querido saber Gonzo, a lo que la política ha respondido que "igual que en la no política". "Pensamos que los políticos son de otro planeta, pero somos ciudadanos igual que cualquier otro", ha defendido.