Cuando muchas personas no se habían logrado recuperar de la adicción a las drogas, el VIH se convirtió en una amenaza muy real para el colectivo de los toxicómanos. En Salvados, Marian Etxabe cuenta a Gonzo cómo fue una de las primeras personas de Euskadi en tener VIH y los problemas que eso le acarreó.

"Pasé años con problemas de hígado, me recuperaba, volvía a la calle, recaía... No tenía ni puta idea, pero ellos tampoco sabían. Me hicieron una prueba y se mandaron a Majadahonda. Muchos de mis amigos cogieron SIDA", cuenta a Gonzo.

En esos años, las personas "morían en meses". "Yo pensaba que podía ser la siguiente", confiesa Marian. Martín Mimbreras, también exadicto, cuenta cómo se enteró que tenía el VIH: "Comía bastante y no engordaba. Salió positivo en SIDA, me vine abajo. Me sentí mal, pensé que me iba a morir".