El estremecedor relato de una madre sobre cómo se salvaron ella y su hijo durante la DANA: "Intentamos andar, pero la corriente nos llevó"

La DANA y la riada que ello conllevó pilló desprevenidos a muchos ciudadanos, como fue el caso de Sonia y su hijo en Paiporta. Ella acababa de cerrar su bar y estaba cenando con su hijo cuando el agua les sorprendió.

"Era un día normal hasta las ocho menos cuarto o así, que ya no había gente. Yo cerré y se fue el niño a por el pan. Vino y me dijo que no llovía. Cerré la persiana y las puertas. Cenamos y empezó a entrar agua sucia. Pero el agua entraba muy rápido y le dije a mi hijo que se calzara que íbamos a ver qué pasaba", le relata a Gonzo.

Sonia tuvo que romper la puerta de su local para salir, pero cuando llegó a la calle, la situación era límite: "Intenté abrir las dos puestas y era imposible abrirlas. El agua nos llegaba por las rodillas. Cogí un palo de hierro y rompí el cristal. El agua al niño le llegaba por el pecho en cuestión de cinco minutos. Cuando me metí debajo del agua para abrir la persiana, vimos todo el agua venir hacia nosotros. Cuando intenté salir, el agua nos llevaba. Yo dije 'para atrás no podemos ir'. El niño lloraba y me decía 'mami nos vamos a ahogar'".

Tras salir, intentaron moverse a un lugar seguro, pero la corriente se los llevó unos metros: "Intentamos andar, pero la corriente nos llevó hasta una verja negra, que fue donde me agarré con una mano y con la otra a mi hijo. Se me escapó y lo volví a coger. El brazo no me aguantaba más y le dije que se agarrar a mi cuello y 'por favor Jorge no te sueltes'. Y él me decía 'mami nos vamos a ahogar, nos vamos a morir'".

Por suerte, en el momento en el que Sonia se quedaba sin fuerzas, unas personas pudieron salvar tanto a ella como a su hijo: "Me solté de la verja y vi que se abrió una puerta y apareció una mano, que fueron nuestros salvadores. Nos rescataron a mi niño y a mí".