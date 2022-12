La periodista de investigación Mar Cabra asegura que la palabra transparencia se está utilizando mucho en los partidos políticos pero “es una cortina de humo”. Cuando se habla de transparencia se refieren a “una comunicación directa en la que hay confianza. Es lo que falta justamente en España que es uno de los países más opacos”.

Los españoles no tienen una ley que garantiza el derecho a saber cómo ciudadanos. Sin embargo, hay un proyecto de ley que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados. En Europa, los únicos dos países que no la tienen es Luxemburgo y Chipre. Es más, “somos el único país de la Unión Europea de más de un millón de habitantes que no tiene Ley de Transparencia”, explica.

Esto afecta a la vida cotidiana porque con la ley “se debe de saber todo”. “No sabemos casi nada de lo que hay a nuestro alrededor”. Los ciudadanos no saben en qué se gastan sus impuestos. En otros países se puede saber, como es el ejemplo de la página de la Casa Blanca en Estados Unidos.

Algunos políticos no entienden la información como un derecho, de ahí la importancia de la ley. Con los casos de corrupción, “se está ayudando a mejorar la ley de transparencia”, asegura la periodista. No se sabe si los partidos políticos y los sindicatos van a estar dentro. Se dice que “van a estar en el espíritu de la ley”.

Cuando se apruebe la ley, “determinaran si la institución pública a la que uno se dirige da o no la información que piden los ciudadanos”. Pero, hay un problema. El proyecto de ley habla de un silencio administrativo negativo, que quiere decir que “si no te responden la respuesta es que no”. “Estamos haciendo una Ley de Transparencia no cumpliendo convenios internacionales”, explica.

“Está en nuestras manos que la ley funcione y si no pedimos, no les vamos a acostumbrar que este es nuestro derecho y que nos tienen que responder”, comenta.