Dani Benítez ha confesado a Gonzo cómo fue todo después de dar positivo en cocaína. El futbolista, en Salvados, reconoció incluso que por su cabeza pasó la idea de quitarse la vida: "Llega un día en que o me quito de en medio, o me suicido... o cambio de forma radical".

"Y me costó. No digo que fuese de un día para otro o que todo fuese bonito, pero me perdoné. Eso es lo más importante. Si no lo haces... los demonios llaman a tu puerta todas las noches y te dicen 'eh, que estamos aquí", contó.

Ahora, todo es diferente: "Puedo tener un día de bajón, pero al día siguiente me levanto y sigo otra vez. Me siento super orgulloso de la persona que soy, lo puedo decir con la boca bien grande".