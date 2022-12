Sandra Llebot, médico del centro de atención de adicciones de L'Hospitalet, ha afirmado que en España "se bebe mucho", y ha destacado al respecto que "nos acercamos a que casi un 9% de la población bebe a diario, y no son conscientes del problema". Así, la doctora ha defendido que "no hay un 'beber lo normal'". "No hay un consumo de alcohol que no sea perjudicial. Por pequeño que sea, siempre tiene una afectación a la salud", ha advertido.

En este sentido, Llebot ha indicado cuáles son los niveles que "la OMS considera 'consumo de riesgo'": "Esto equivaldría en mujeres a una copa de vino al día, y en hombres dos copas de vino al día o dos cervezas". Y en lo referente a cuándo una persona puede empezar a saber que tiene un problema con el alcohol, la médico especialista en adicciones ha puesto algunos ejemplos de situaciones en las que uno se puede dar cuenta.