Dani Benítez ha hablado, en Salvados, sobre ese botellazo que le dio a Clos Gómez en un partido que el Granada disputó ante el Real Madrid. "Mourinho me miró y me dijo 'tira para el vestuario", contó el balear a Gonzo.

"Él lo vio, y a lo mejor me habían podido ver. Mou me hizo un gesto... Me llevaba bien con él, creo que le gustaba cómo jugaba", dijo Benítez.

Luego, la sanción: "Doce partidos. Tres meses. Me lesioné y eso me pasó mucha factura. Y noté un cambio brusco con la afición. Pasé de ser un ídolo a una oveja negra. Me tachaban de fiestero, de borracho... de todo tipo de barbaridades. Me quería ir".