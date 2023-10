El asedio y los ataques israelíes a Gaza están dejando imágenes espeluznantes de muerte y destrucción. Vídeos y fotografías que hacen a un palestino como Salah Jamal sentirse "absolutamente impotente".

Jamal ha expresado en una entrevista con Gonzo en Salvados que no es capaz de interpretar "semejante barbaridad" y ha asegurado no entender los ataques a civiles: "Tengo empatía por la muerte de cualquier civil, pero comprendo por qué lo ha hecho Hamás. No comprendo por qué lo ha hecho el ocupante".

Así, ha querido comparar los ataques de Hamás en Israel con la historia española: "Cuando había un atentado de ETA, tanto en el franquismo como en la transición como en la democracia... nadie bombardeaba Bilbao. Si estás luchando contra milicianos, tienes un ejército sofisticado... entra y elimina a los milicianos", ha planteado.