Ernesto, mánager de Supersubmarina, ha confesado a Gonzo que con quién guardaba mejor relación del grupo era con José 'Chino' y que precisamente eso le hace no superar el estado de salud actual del cantante tras el accidente.

"Para mí es un milagro que esté vivo y lo valoro. Soy incapaz de superar que el peor quedó fue José, sí de aceptarlo, pero superarlo no. José se había convertido en alguien muy especial. No en ese momento (que José fuese el peor parado), porque mi 'via crucis' eran los cuatro, pero sí vistas las consecuencias. No lo he superado. Es algo que piensas a diario desde hace ocho años, querría tener al José de 2015 en plenas facultades", confiesa.

Además, Ernesto señala la "rabia" que tiene porque José no pueda seguir mostrando el talento que tiene para la música: "Y me da mucha rabia que no pueda estar así. No he trabajado en 30 años con nadie tan talentoso. Jose tiene unas limitaciones que le impiden hacer muchas cosas que hacía antes, pero está aquí y con él me sigo riendo".