Pedro J. Ramírez teme a la "caja de Pandora" de Jordi Évole

"A SABER LO QUE SALDRÁ DE ESA TABLETA"

Pedro J. Ramírez teme a "la caja de pandora" con la que compara a la tableta que acompaña a Jordi Évole en Salvados. "Seguro que me vas a enseñar una columna que tenía que ver con un banquero... O me vas a enseñar un tuit. Seguro que en algún momento me sacas la entrevista con Trashorrras... a saber lo que me vas a sacar", apunta el ex director de El Mundo.