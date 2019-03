Marina: "A mí nunca me pegaron en la cara, era siempre en la tripa o en el pecho"

TESTIMONIO DE MARINA, VÍCTIMA DE VIOLENCIA MACHISTA

Marina ahora es educadora, y conciencia a los jóvenes para hacer desaparecer los casos de violencia machista. Ella explica que sufrió violencia de género, pero que no la pegaban en la cara para no dejar marcas. Además, cuenta que los maltratadores no disfrutan pegando, pero que lo usan como un recurso más.