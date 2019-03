José Mujica: "No quiero usar la palabra austeridad porque la prostituyeron en Europa"

EL DOMINGO EN SALVADOS A LAS 21.30H

Jordi évole entrevista en 'Salvados' al presidente de Uruguay, José Mujica, él explica así por qué no vive en la residencia presidencial: "Se supone que la democracia intenta ser el Gobierno de la mayoría y yo trato de vivir como vive la mayoría". A la pregunta de si cumplió el programa electoral responde que no que fracasó. Hay sinceridad en todas sus respuestas y es porque cree que "a la larga no hay mejor lenguaje que la verdad de lo que las cosas son".