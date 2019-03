Iñaki Rekarte, en Salvados: "¿Yo he sido así? Me cago en diez"

AVANCE | 'ETA DESDE DENTRO' EN SALVADOS

Este domingo, Salvados dedica el programa a hablar de 'ETA desde dentro'. Para ello, Jordi Évole entrevista a Iñaki Rekarte, exmiembro de ETA y exjefe del comando Santander. "A esta mujer después de matarle el marido le seguían poniéndole dianas en el portal, no sé para qué. ¿Yo he sido así? Me cago en diez", se pregunta.