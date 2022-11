Vero Boquette ha reconocido que los periodistas suelen estar muy condicionados a la hora de hablar. Una afirmación que comparte el exentrenador Ángel Cappa, que no ha dudado en desvelar qué fue lo que le sucedió a él en el Real Madrid cuando decidió responder si creía que Felipe González estaba al tanto del Gal.

"No le gustó a alguien del Real Madrid y me dijeron que yo no podía hablar de eso", ha indicado desvelando cuál fue la respuesta que él dio cuando le dieron este aviso desde el club.