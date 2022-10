El economista José Moisés Martín, la politóloga Cristina Monge, y la antropóloga Yayo Herrera, tienen claro que para salir de la crisis que está viviendo el mundo es necesario que haya un gran cambio en el sistema, que pasa por una refundación del capitalismo. Durante la nueva entrega de Salvados, analizan cómo la limitación de las materias primas va a afectar cada vez más a la población.

"El problema es cuando le decimos a la gente que no se preocupe si es pobre, porque su hijo va a progresar. A lo mejor no, o cambiamos el sistema o su hijo no va a progresar", ha asegurado José Moisés.