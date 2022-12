La Fundación Felipe González ha publicado la carta que le envió el expresidente del Gobierno a Alfonso Guerra 12 días antes de que dejara de ser vicepresidente.

En la misiva se podía leer: "Querido Alfonso, siempre me he resistido a continuar sin ti algo que comenzamos juntos. En septiembre te dije que notaba una falta de comunicación contigo, esto me parece mas importante que cualquier otra consideración. El aislamiento por ello se ha hecho casi total. En cualquier caso, a lo que no estoy dispuesto es a traicionar mi confianza y mi amistad contigo, por eso no quiero ni puedo callar mi pensamiento".

"¿Es fantástico no?", señala Guerra, que ha asegurado, además, que la carta original la tiene él y esa es una transcripción, había presentado varia veces en la dimisión antes de la carta.

El socialista, que ha asegurado que su relación con Felipe González funcionó durante su vida política, ha negado que dicho vínculo se pareciese al que ahora protagonizan Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, tal y como comparó el escritor Manuel Vilas en Cadena Ser.

