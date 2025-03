"¿Tú sabrías salvarte?": los audios de Maje y Salva que destaparon cómo se planeó el crimen de Patraix

El día 2 de enero de 2018, Salva y Maje cavaron su propia tumba. La Policía tendió una trampa a viuda de Antonio Navarro y su examante asegurando a la familia de la víctima saber quién estaba detrás del crimen. Esta noticia puso en alerta a Maje y Salva, quienes decidieron quedar en una cafetería para planificar una estrategia.

Los policías del grupo de homicidios pidieron al juzgado que dejaran grabar esa conversación. Montaron un dispositivo y la vigilancia comenzó desde primera hora de la mañana. Maje y Salva se colocaron en la esquina más alejada de la cafetería y varios agentes se acercaron allí, infiltrados, para tomar nota sobre todo lo que estaban diciendo.

Tras la conversación, los agentes remarcaron cómo a Maje le importaba mucho "el tema de la llave". La llave que daba acceso al garaje, la cual no estaba forzada y que era una de las claves de la investigación por ser posiblemente alguien cercano a Antonio quien había cometido el asesinato.

"Pase lo que pase, tú no tienes nada que ver", fueron las palabras que le dijo Salva a Maje. "No hay llave, no te preocupes, no va a pasar nada, tú y yo vamos a decir que desapareció y a tomar por culo". "¿Tú sabrías salvarte?", le contestó Maje.