"¿A qué grupo de elementos químicos pertenecen el cloro y el flúor?". Esta es la séptima pregunta de ¿Quién quiere ser millonario? a la que se enfrentará Maribel Vílchez. "'A', Terreos, 'B', Alcalinos, 'C', Halógenos, 'C', Gases nobles", son las opciones que le da Juanra Bonet. La concursante empieza a pensar en voz alta, pero parece que lo tiene bastante claro. "Son gases nobles", afirma para responder: "La 'D'". Sin tiempo para que el presentador le preguntase si estaba segura o marcase la respuesta, Maribel se desdice: "¡Ah no! Vamos a ver"

La participante ha frenado en seco su respuesta y vuelve a comenzar el proceso de respuesta. "Flúor, cloro, bromo, yodo... son los halógenos", reflexiona. Nada más decir que son halógenos, Maribel recupera su confianza y responde rotundamente "la 'C'". "¿Segurísima?", le pregunta el conductor del concurso. Ella le reafirma su respuesta.

"Marcamos 'C'", confirma Juanra Bonet. La respuesta marcada brilla en verde, ha acertado. El presentador le dice que los halógenos son "flúor, cloro, bromo, yodo, astato y teneso". "Ya el último se me pierde un poquillo. Ese no era de mis tiempos", le responde alegre la aspirante al millón.