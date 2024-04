Valentín García es jefe de informática, y le encanta jugar hasta tal punto que se inventa sus propios juegos de mesa. "Te veo más seguro a ti de mí que a mí mismo", confiesa el concursante a Juanra Bonet, al que le dice, entre risas, que lo que le han contado sobre él es mentira.

"No, no, es lo que veo y lo que vemos todos", destaca el presentador en el plató, donde el público destaca que es verdad. Sinembargo, el concursante reflexiona sobre que el "hecho de que no haya tiempo es un arma de doble filo": "Te da tiempo a pensar y a razonar, pero te quita esa inmediatez de si hubiera tenido que contestar en un segundo".

Tras escucharle, Juanra Bonet pregunta a Valentín si quiere que en la próxima pregunta haga una cuenta atrás. Algo que finalmente el presentador termina haciendo con esta pregunta: "¿Cuántas veces ha ganado el equipo masculino de Francia la Copa Mundial de Fútbol?". Después de responder la opción b, que afirma que son dos veces, el concursante pasa de ronda y lo celebra en plató: "Es la primera vez que me alegro de que Francia gane algo".