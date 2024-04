Llega la pregunta siete de ¿Quién quiere ser millonario? A Esther le quedan dos comodines después de gastar el del público por culpa del lugar de nacimiento de Messi. "¿Cuál de esta palabras esta correctamente acentuada?" es la pregunta a la que se enfrenta. La concursante sonríe al escucharlo porque es una persona muy quisquillosa con la ortografía, no aguanta las faltas. Juanra Bonet lee las opciones que tiene: "'A': Cómics, 'B': Truhán, 'C': Pié, 'D': Robóts". "Soy la líder brazo armado de la lucha contra la mala ortografía, entonces me vas a dar un gran disgusto si me dices que no es truhán", comenta la aspirante al millón nada más escuchar las respuestas. Aunque se arrepiente rápidamente porque se da cuenta de que truhán es un diptongo.

Las dudas comienzan y pide un momento para pensar con calma cuál es la respuesta correcta y empieza a reflexionar en voz alta. Durante la reflexión la participante se da cuenta de que acentúa mal la palabra 'truhán'. Ante su bloqueo, el presentador decide intervenir. "Como brazo armado de la ortografía, desde mi ignorancia. Plural, singular... ¿Qué tipo de consecuencias tienen a la hora de poner una tilde?", le pregunta Juanra Bonet. Ella le responde que hay palabras que cambian la acentuación según como terminen. "Cómic se acentuaría, pero cómics no porque acaba en 's'", le explica.

Esther no consigue disipar sus dudas y acaba pidiendo el comodín del 50%. "Te estás jugando el liderazgo del brazo armado de la ortografía", le apunta el presentador. El uso de la ayuda le deja las opciones 'A' y 'C', 'Cómics' y 'Pié'. La concursante hubiese fallado seleccionando la 'Truhán'. "Mamma mía", reacciona al ver las alternativas. "Hay los roboses y los truhaneses que te la han jugado", le dice en tono cómico el conductor del concurso. La aspirante al millón selecciona la 'A', porque tiene muy claro que 'Pié' no está bien acentuado. La respuesta es correcta y consigue los 5.000 euros.