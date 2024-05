"No es una novela de William Faulkner", es la pregunta número diez de ¿Quién quiere ser millonario?. La concursante se encuentra en una buena situación, tiene un comodín y si acierta estará a cinco del millón. Las opciones que tiene son: "'A': El ruido y la furia, 'B': Luz de agosto, 'C': Las uvas de la ira o 'D': Mientras agonizo". "Estamos metiéndonos ya en terreno pantanoso", comenta Verónica a Juanra Bonet, que le responde: "¿Y cuándo no?".

La aspirante al millón comienza a reflexionar sobre la pregunta y piensa si utilizar el comodín. "Si llamo a Gonzalo, no sé si me puede ayudar demasiado, igual hasta le fastidio", comenta. Verónica reconoce que le suena una, pero que aún no sabe. "Si te digo la verdad, 'El ruido y la furia' estoy segura que es suya, hay dos que no me suenan de nada y hay una que me suena y no creo que sea de William Faulkner, que es ' Las uvas de la ira'", expone.

La participante decide seguir su instinto y marcar la 'C'. "Que sea lo que tenga que ser. Me voy muy contenta con lo que he conseguido", reconoce. Juanra Bonet marca la respuesta 'C': Las uvas de la ira. Se confirma que es la respuesta correcta y la aspirante al millón pasa a la siguiente ronda con un comodín aún en su poder.