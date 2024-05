"Es la divisa de Mongolia". Esta es la cuestión 12 de ¿Quién quiere ser millonario?, si Eva Soriano acierta, se colocará a tres preguntas del millón. "'A': Tugrik, 'B': Metical, 'C': Taka, 'D': Lek", son las opciones que le ha dado Juanra Bonet. La concursante se encuentra sin comodines y con 30.000 euros asegurados. "Búa Juanra me estoy liando muchísimo, porque me ha venido un flash mongol", confiesa la cómica.

"Me suena mucho 'Tugrik', 'Lek' también está por ahí, 'Metical' y 'Taka' creo que no", explica Eva Soriano, que reconoce que "con 'Tugrik' estoy bastante caliente". Después de unos segundos de silencios calma, la humorista para a valorar lo que tiene. "Tienes 30.000 euros, si aciertas podrías llevarte 50.000 y si te equivocas bajarías al seguro y te llevarías 10.000", le expone el presentador.

A la aspirante al millón le sigue rondando en la cabeza que es la opción 'A', pero no termina de estar segura. "Si fuera para mí obviamente iría a decir la 'A', enajenada por mi competitividad, pero no es para mí el dinero, es para una fundación benéfica y a ellos les va a ir increíble", reflexiona, para terminar afirmando que se planta con 30.000 euros. El presentador le ofrece quedarse a ver que hubiera pasado si hubiese marcado la respuesta 'A': Tugrik. La respuesta de Eva Soriano hubiese sido la correcta y se echa la manos a la cabeza. "Qué lista y qué buena persona eres", le dice Juanra Bonet para subirle el ánimo antes de anunciar el premio que se lleva.