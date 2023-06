Julio Iglesias, genio y figura, será para muchos el eterno seductor pero también será, por encima de todo, "un señor", como afirman sus más allegados. "Julio es mas señor por educación, por cuna, por tradición y muchas cosas, es un tipo elegante", destaca Miguel de los Santos, periodista.

"No habéis oído a muchas mujeres que han salido hablando miserias de Julio, ¿a que no?", pregunta Toncho Nava a Iñaki López, con el que reflexiona sobre la actitud del cantante con las mujeres: "No hay ni una porque se ha portado como un señor con todas ellas y no ha engañado a ninguna". "Han podido salir a contar y decir, pero no ha habido ninguna en la historia de Julio", insiste el secretario personal de Julio Iglesias desde 1981 a 2011.