Coloma Fernández y Nacho Cano tuvieron una relación que duró casi 10 años, prácticamente toda la década de los años 80. Su historia terminó en 1989. De ellos, y por las canciones de Mecano, sabemos su final por el '7 de septiembre', sin embargo, y quizá algo menos conocido, también sabemos cómo fue su inicio y cómo comenzaron a salir estos dos jóvenes que tenían, por aquel entonces, 18 y 19 años.

"Tú me dijiste 19, no quise desconfiar..." Sí, la canción es La fuerza del destino (incluida en el álbum Descanso dominical en 1989) y después de verse 3 o 4 veces por toda la ciudad, "una noche en el bar del oro me decidí a atacar". Tal como cuenta Coloma Fernández a Iñaki López, por primera vez en televisión en la entrevista, ese bar era la discoteca Golden, muy cerca de la Gran madrileña y sí, "ahí, hablamos por primera vez".

Ella tenía 19 y él uno menos, 18: "Me llamó la atención porque era totalmente diferente al resto", confiesa Coloma. Y además, detrás de esa canción, hay otra sub-historia: fue la propia Coloma -junto con Nacho Cano- quien eligió a una joven Penélope Cruz para protagonizar el videoclip de la canción.