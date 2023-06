Nacho Campillo, cantante de Tam Tam Go! era por aquellos principios de los 80 el DJ de La Vía Láctea, un mítico bar de la movida madrileña, ubicado en el número 18 de la calle Velarde, en el barrio de Malasaña. A día de hoy, sigue abierto y continúa siendo un clásico de la noche de Madrid.

Allí, y por primera vez en un bar, sonó Hoy no me puedo levantar y la canción no dejó a nadie indiferente. Nacho Campillo explica en el documentalPongamos que hablo de Mecano, disponible en ATRESplayer PREMIUM cómo se decidió a poner la maqueta a dos jóvenes que venían con "pintas de nuevos románticos".

Cuenta Campillo al final del video que fueron con un disco/maqueta en la mano para que lo pinchase: era la maqueta de Hoy no me puedo levantar. "Yo por aquel entonces sólo ponía música británica o funky, pero finalmente lo puse. Y a la gente le gustó mucho, tanto que vinieron a preguntarme después quiénes eran o cuándo salía el disco y claro ¡yo no tenía ni idea!", bromea Campillo. La historia completa en Pongamos que hablo de Mecano.