"Esta sí, esta no, esta me gusta me la como yo". Si has leído las primeras palabras de este artículo cantando el mítico temazo de Chimo Bayo, sabrás que el DJ es uno de los personajes más míticos de la Ruta del Bakalao que reinó en España a finales de los 80 y principios de los 90.

Así lo cree también Fernandisco, el conocido periodista musical, que vivió en primera persona el fenómeno social y musical que produjo el artista hace ya más de tres décadas y que aún sigue arrasando en España. "La gente se arrodillaba y le rezaba. Aquello no lo había visto nunca", recuerda en 'Pongamos que hablo de...'. "Era una especie de apóstol en un templo. La gente hacía exactamente lo que él quería que hicieran", cuenta.

Iñaki López entrevista en esta docuserie al mismísimo Chimo Bayo, la leyenda viva de la Ruta que sigue arrasando allá por donde pisa. Su éxito en la época era espectacular. "Yo cobraba un sueldo y luego un porcentaje de las entradas de la discoteca. Ahí ganaba mucho dinero", relata. "Ahí es cuando empezaron a ser auténticas estrellas los DJ", apunta el presentador. "Ten en cuenta que yo llegaba y una discoteca vacía, la llenaba".

"Me acuerdo que en Arsenal, que entré en 1987, el primer día que estuve pinchando había una persona nada más. Se tiró bailando toda la noche. No sé lo que se habría tomado, pero toda la noche bailando el tío", afirma ante López. Entonces, recuerda, no existían los teléfonos móviles ni internet, pero eso no fue impedimento para que, a la semana siguiente, se corriera la voz. "Vinieron 30 personas y todas igual, todas bailando así. En tres semanas, teníamos llena la discoteca".