Pepa Bueno recuerda la entrevista que le hizo a Julio Iglesias en 2011 en su casa de Miami, donde estuvo varios días con su familia: "No me conocía de nada y me abrió las puertas de su casa". "Miranda es la mujer de su vida, él lo dice", destaca la periodista. Una opinión que también comparte Jaime Peñafiel, quien afirma que "Julio ha acertado con Miranda": "Después de haber pasado tantas mujeres por su vida, con ella ha encontrado una estabilidad emocional".

Por su parte, Luis del Olmo reflexiona sobre la historia de la pareja: "Si la conoces, te das cuenta que a Julio le domina con cariño y sin fuerza de ningún tipo". Y es que tras más de 20 años de amor incondicional, la pareja se casó por sorpresa el 24 de agosto de 2010 en presencia de sus cinco hijos. Una ceremonia íntima que recuerda un testigo de excepción, el padre Luis de Lezama, sacerdote y amigo de Julio Iglesias: "Fue una boda muy íntima, no había invitados".

"Luego subimos a comer tranquilamente a su casa y hasta bien entrada la tarde no empezó a llamar a sus amigos para decirles que se había casado", destaca el cura. Por su parte, el periodista y amigo del cantante Luis del Olmo destaca que "hacen una pareja perfecta": "Es un matrimonio muy completo".