Los agentes tranquilizan a la hija de una mujer atropellada: "No te preocupes que mamá está bien"

ATROPELLO

Los agentes de Policías en acción acuden a un atropello en Madrid. Las víctimas, una mujer de 36 años y su hija pequeña, relatan a la Policía cómo el conductor del coche se saltó el semáforo arrollándolas mientras cruzaban un paso de peatones. El conductor, que niega totalmente el hecho, se enfrenta con algunos de los testigos que defienden a las víctimas: "No digas lo que no has visto que tú ni estabas".