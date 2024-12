Rosa María y Josep, dos amigos unidos por el piano tocan una pieza improvisada de la película de 'Grease'

Tocan 'You're the one that i want' - BSO Grease'

Rosa María y Josep, dos amigos a quienes el piano les unió, llegan al programa con una particular versión de una canción de la película de 'Grease': 'You're the one that I want'.

"Estamos muy unidos, pianísticamente hablando", aclara Rosa María. Este dúo, formado desde hace más de 10 años, cuenta que, además, son dinamizadores de piano para Maria Canals. "La asociación pone a disposición del público pianos por la calle en sitios emblemáticos y quedamos juntos, con nuestros amigos pianistas, para amenizar y cuidar del piano", explica Josep.

Ahora, llegan a 'El Piano' con una original pieza improvisada que deja con la boca abierta a Ruth Lorenzo. Puedes ver la reacción de Mika y Pablo López, valorando desde la sala, al escuchar las primeras notas de la pieza.