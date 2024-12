Juan Pedro Fernández sorprende tocando 'Orobroy' de Dorantes: "El flamenco me hace sentir libre"

Cuando era pequeño, con tan solo 4 años, su madre le regaló un piano y descubrió un mundo con ese instrumento. Juan Pedro Fernández comenzó sacando las canciones de oído hasta que su madre decidió apuntarlo a una academia.

"Un día reuní a mi familia, comencé a tocar el piano y cuando acabé vi que todo el mundo estaba llorando. A mí eso me llenó el corazón y dije: 'Yo me tengo que dedicar a esto'", confiesa Juan Pedro, que cuenta que ahora está estudiando robótica. "Pero el piano es lo que me apasiona, lo que me llena como persona, tocar el piano para la gente y para mí", asegura.

Juan Pedro Fernandez llega a 'En Piano' para tocar 'Orobroy' de Dorantes. "Esto es una joya de nuestro país", declara Ruth Lorenzo al ver qué pieza va a tocar. "El flamenco me gusta porque con él puedo transmitir, me siento libre tocando, me conecto y puedo expresar mis sentimientos en cualquier momento", dice Juan Pedro. Algo en lo que parece estar de acuerdo Pablo López: "el flamenco, el valorarlo desde el corazón".

