"Si vienes de buen rollo, puedes pasar", "Zona happy, sonríe antes de entrar". Es lo que rezan los carteles que hay pegados en la cristalera de 'Los 5 sentidos', el restaurante que protagoniza este programa de Pesadilla en la cocina. "Bueno, yo vengo de buen rollo y bastante happy, así que voy adentro", anuncia Alberto Chicote.

Sin embargo, lo de la 'zona happy' queda desmentido rápidamente. "Voy a sonreír porque pone en la entrada que si no sonrío, no puedo pasar, pero lo que escucho por ahí no es sonrisa", observa el chef pocos segundos después de poner un pie en el local.

"Esto es lo habitual", reconoce Quique, el dueño de 'Los 5 sentidos', mientras se presenta a Alberto Chicote. "El problema es que ella piensa una cosa, yo pienso otra y aquí...", explica el propietario. "Cuando dices 'ella', ¿a quién te refieres?", pregunta Chicote.

Justo en ese momento llega Lourdes, cocinera y pareja de Quique, quien afirma nada más conocer a Chicote que es ella quien manda en el restaurante. "Debería de mandar él, pero como él no lo hace, alguien tiene que tomar las riendas", se justifica. "Se me está quitando la sonrisa de la puerta", confiesa el chef.