Margot: “Si alguien me ayuda a cortar una patata o pimiento no sale mi sabor”

VÍDEOS INÉDITOS I ‘EL CHIRINGUITO DEL TÍO MATÍAS’

Pancho advierte a Alberto Chicote del carácter y las manías de Margot. Y es que, a la cocinera de ‘El chiringuito del Tío Matías’ no se la puede ayudar a pelar patatas ni pimientos porque si no, no sale su sabor. Da igual que no llegue al servicio, no quiere que nadie le eche una mano.