Chicote, a Mario: "Eres un príncipe, tío"

MARIO NO HA TENIDO TIEMPO DE ACONSEJAR AL YATIRI

Ailén le explica a Alberto Chicote que ellas querían que Mario, el chef del Yatiri, ayudara a hacer una carta adecuada para el restaurante. Sin embargo, después de algo más de un año trabajando en el restaurante de comida orgánica no lo ha hecho por falta de tiempo. “Si llevas un año y tres meses, y no has encontrado el momento para dibujar una carta para el restaurante cuya cocina regentas, es que eres un príncipe, tío”, comenta el chef de ‘Pesadilla en la cocina’. Un momento que no se emitió en televisión y que ya puedes disfrutar aquí.