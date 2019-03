Chicote: “No estás defendiendo que esto se haga bien”

VÍDEOS INÉDITOS I ‘EL CHIRINGUITO DEL TÍO MATÍAS’

Alberto Chicote revisa la cocina de ‘El chiringuito del Tío Matías’. Un lugar donde la higiene brilla por su ausencia debido a que Margot no limpia y Pancho lo permite. El chef asegura que el negocio no funciona porque el dueño no lo está haciendo bien. El cubano lo justifica con su cansancio.