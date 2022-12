Chicote ve un cuchillo sucio y oxidado con el que supuestamente cortan comida. Cristóbal no quiere tirarlo porque es muy antiguo. “No tiene cuarenta años, tiene 40 kilos de mierda”, comenta el chef.

Mira las salsas, la cocina, el pescado, la carne… todo sin tapar, “para tirarlo”. El propietario asegura que esa comida no se va a usar. “Es para asarlo y dárselo a los gatos”, comenta el dueño. “Van a salir corriendo los gatos cuando vean la comida”, asegura Chicote.

El chef se cabrea con la actitud de Cristóbal al que le hacen gracia las condiciones en las que está la cocina. Chicote mira el caldero lleno de ‘grasaza’. El dueño asegura que se hace así de toda la vida y que él no sabe hacerlo. Cristóbal dice que no le da tiempo hacer todo y que él no ha nacido para fregar. “Soy un fenómeno”, declara.