No desvela sus recetas por miedo a que le copien: así es el dueño de Tetería Nazarí

Alberto Chicote visita esta noche un restaurante-tetería que está regentada por un amante de la comida nazarí. Él está convencido de la excelencia de sus platos, pero el chef de Pesadilla en la cocina los califica de "comida de estudiantes" por su baja calidad.

Alberto Chicote se desespera en la tetería Nazarí: "No me mientas que estoy mayor"

Los empleados son jóvenes y no tienen experiencia. También son físicamente atractivos. Pero su verdadera característica es la insolencia. Actúan de forma descarada ante el dueño y se encaran ante Alberto Chicote, que pone a prueba su propia paciencia en un entorno de caos, gritos y nula organización. Pero eso no es todo, los platos del local tampoco convencen al chef de Pesadilla en la cocina: "Esto no se puede dejar pasar".