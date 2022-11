Alberto Chicote se dispone a conocer las instalaciones del restaurante Il Fogon della Toscana. Lo primero que se encuentra en medio del comedor es una nevera. Al abrirla y ver que está vacía, alucina con el olor que sale: "Tú haces así y salen todos corriendo como romanos", comenta al chef. "Qué asco, ¡la virgen!", dice antes de irse a la cocina.

No había empezado muy bien el recorrido, pero la visita a la cocina no lo ha mejorado... Solo una espátula le ha valido a Chicote para quitar suciedad incrustada probablemente de varios meses atrás: "Toda la mierda que ha sacado el Chicote con la espátula me han dado ganas de echársela a José por la lengua", comenta Remedios, dueña y esposa de José Antonio.

"Tienes una cocina de mierda", sentencia Chicote.