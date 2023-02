Lourdes y Quique, además de ser los dueños de 'Los 5 sentidos', son también pareja. Se conocieron cuando él llevaba tres meses con el negocio y su relación avanzó rápidamente. "Era como si nos conociéramos de toda la vida", reconoce la cocinera.

"Dos o tres días después quedamos en el cine y pasó lo que tenía que pasar. Pues, que tenemos 50 años, que nos enrollamos, que nos pegamos cuatro besos y cuatro magreos y que un mes después le di las llaves de mi casa y le pedí que se viniera a vivir conmigo", cuenta ella ante las cámaras de Pesadilla en la cocina.

Lourdes empezó echándole una mano en el restaurante, pero pronto pasó a incorporarse a la plantilla. "Ha habido muchos momentos en los que he perdido la ilusión y he pensado que no merecía la pena. Falta mucha motivación y una cosa que es muy importante es la vida personal con mi pareja", declara Quique en su entrevista personal.

Ambos se quejan de que no tienen tiempo libre para dedicárselo el uno al otro. "No tengo ganas ni de hacer el amor, porque me acuesto con una persona con la que he tenido una bronca enorme todos los días", asegura Lourdes entre lágrimas. Ellos tenían pensado casarse, pero aún no lo han hecho. "Lo veíais todo superbonito, pero... ¿ahora no lo veis?", les pregunta Alberto Chicote. "No", es la respuesta de ambos.

"Es muy difícil separar tu vida de pareja con tu vida profesional. Todos los problemas que tienes aquí, te los llevas a casa", afirma la cocinera. Quique invirtió 42.000 euros, que le prestó su hijo, para montar el restaurante, pero todavía no se los ha devuelto, algo que a él le da "mucha rabia" a pesar de que su hijo comprende perfectamente cuál es la situación económica de su padre.

"Esto le genera a cualquiera una situación personal, sentimental y laboral que acaba con los nervios. Definid vuestro negocio, porque, siento deciros esto, pero si no estáis de acuerdo en lo que vais a trabajar en vuestras vidas, vaya puta mierda de futuro", les aconseja el chef.