Valentina abandona el servicio: "¿Sabes dónde me voy? A casa"

Arranca un nuevo servicio en 'Le Terraze', esta vez con disputas entre Massimo, el propietario, y Valentina, la jefa de sala. El jefe y la empleada no se coordinan y como consecuencia el trabajo se hace dos veces. Una situación que hace que ambos se pongan a discutir en sala delante de todos los comensales, espectáculo que no agrada ni a los clientes ni Alberto Chicote , el cocinero de ' Pesadilla en la Cocina '. Y es que Valentina no puede con tanto estrés y no duda en echarle la bronca a su jefe por su actitud pasiva. Una acusación que no tolera el dueño del restaurante y acaba con el abandono de la italiana del servicio.