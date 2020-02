Juan, el dueño de 'La Habana', le ha dicho a Chicote que la cocina de su restaurante no es el problema por el que el negocio no funciona. Sin embargo, en el primer servicio, Chicote ve que los platos no salen "ni pa' dios" y que Gemma, la heredera, tampoco hace nada.

El hombre se desespera con su plantilla como también lo hace el chef del programa al ver el descontrol que tienen en cocina con las comandas.