Chicote explota con Manolo: "Está la freidora como los cojones de un grillo. No hay que ser cerdo ni nada"

DESTACA QUE NO HA VISTO UN COCINERO "TAN GUARRO NUNCA"

Alberto Chicote no aguanta la falta de higiene del cocinero de 'Terraza Rocío' en Pesadilla en la cocina, Manolo. Algo, que queda reflejado cuando descubre la freidora. Las propietarias "no tienen dinero, pero tu no tienes vergüenza", lamenta.